By

【KTSF 陳嘉琪報導】

東灣Concord市上週五發生一宗撞車後,肇事司機不顧而去的意外,造成兩名男童死亡。

這宗意外在上週五晚於加州4號公路Concord市路段發生,約10時55分,一名女子駕駛一輛載有3名兒童的汽車正離開高速公路。

另一輛汽車開上高速公路,警方懷疑當時車速太快,司機未能成功繞彎上公路,最後偏離道路,撞上旁邊行駛中的汽車。

車上一名10歲及5歲的男童被拋出車外,其後被證實傷重死亡,而車上的司機及另一名只有3個月大的嬰兒,受重傷送院治理。

懷疑超速導致意外的司機,最後被警方拘捕,疑犯是35歲的Lemuel Wilson,他正面臨兩項涉及車輛的謀殺罪,以及車禍後不顧而去等多項控罪。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。