柏克萊加大首席律師遇上致命車禍,終年59歲。

Christopher Patti在柏克萊加大工作7年來,代表柏克萊加大打過不少大官司,保障校園利益,亦都與聯邦、州府、地區政府、社區組織和媒體緊密合作。

校長讚揚Patti代表柏克萊加大的專業精神。

消息指Patti週日在Sonoma縣騎單車時被車撞死,肇事司機不顧而去,當局於週二已把涉案司機拘捕。

