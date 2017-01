東灣男子涉偷車被捕 車內4歲男童險被攜走

By

東灣San Leandro市週二早上發生一宗企圖偷車案,男疑犯已被捕,案發時車內有一名4歲男童,其母親一度站在車外企圖攔下汽車,阻止疑犯逃脫。

事發於早上7時半左右,地點在Cherrywood大街200號路段一間託兒所外,母親當時把車停下,但沒有熄引擎,她步出車外把另一名孩子交到託兒所,4歲兒子仍在車內。

這時,44歲疑犯Jason Silva被指走進車中,開始駕車離開,這時母親立即站在車前,阻止汽車逃走,但疑犯最後成功逃走,母親沒有受傷。

在15分鐘後,警方在奧克蘭市(屋崙)International大道附近的107大街發現汽車棄置在路旁,男童也在車中,沒有受傷。

大約4小時後,警方在Graffian街10400號拘捕疑犯,他涉嫌觸犯汽車盜竊、致命武器傷人、綁架、危害兒童和違反假釋令被扣查。

