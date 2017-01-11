東灣男子涉偷車被捕 車內4歲男童險被攜走

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東灣San Leandro市週二早上發生一宗企圖偷車案，男疑犯已被捕，案發時車內有一名4歲男童，其母親一度站在車外企圖攔下汽車，阻止疑犯逃脫。
事發於早上7時半左右，地點在Cherrywood大街200號路段一間託兒所外，母親當時把車停下，但沒有熄引擎，她步出車外把另一名孩子交到託兒所，4歲兒子仍在車內。
這時，44歲疑犯Jason Silva被指走進車中，開始駕車離開，這時母親立即站在車前，阻止汽車逃走，但疑犯最後成功逃走，母親沒有受傷。
在15分鐘後，警方在奧克蘭市（屋崙）International大道附近的107大街發現汽車棄置在路旁，男童也在車中，沒有受傷。
大約4小時後，警方在Graffian街10400號拘捕疑犯，他涉嫌觸犯汽車盜竊、致命武器傷人、綁架、危害兒童和違反假釋令被扣查。
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