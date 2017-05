報告指亞裔參與選舉日增 多登記為民主黨人（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

亞裔人口在過去20年成長迅速,在過去幾個選舉週期中,亞裔參與程度也不斷提升,去年總統大選前針對亞裔選民做的大規模調查出爐,登記為民主黨人的亞裔選民大幅增加。

調查在去年4月11日到5月17日進行,調查對象除華裔外,還有印度、菲律賓、韓國、日本以及越南等族裔。

有56%的華裔認同前任總統奧巴馬的表現,40%的華裔登記為民主黨人,8%登記為共和黨人,52%的華裔選民沒有登記黨派。

在2016年總統大選候選人喜好程度方面,華裔喜歡希拉莉跟桑德斯的比例不分伯仲,喜歡特朗普的只有11%。

對於反移民的候選人,43%的華裔表示,還是會投該名候選人。

在議題方面,亞裔最關心的是教育及健保議題。

在一個關於平權法的問題問到,平權法幫助黑人等少數族裔進入大學是好事還是壞事,有高達63%的華裔回答是件壞事,有高達45%的華裔表明反對平權法。

不過就亞裔平均來說,52%的亞裔認為平權法事件好事,ˊ64%的亞裔支持平權法。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。