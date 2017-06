研究指中國醫科畢業生去年平均月入僅3,700人民幣

又到畢業季節,中國經濟持續放緩,今年畢業生高達795萬人,畢業會否變成失業?去年畢業生畢業半年後,就業率為91.6% ,與前年差不多。加入民企的有60%,什麼行業最吃香?以香港的觀念,任職醫生及律師最好,但傳媒反而差一點。

不過在中國就相反。有研究調查發現,醫科學生畢業後,月入平均只有3,700多元(人民幣),低於平均畢業生薪酬,傳媒廣告行業反而較為吃香。

6月就是中國數百萬名大學畢業生湧現的時候,今年高達795萬人,創歷史新高。僧多粥少,莫說理想工作,能成功求職已滿足。應屆畢業生秦子晴在中國傳媒大學修讀音樂與錄音藝術,他聽師兄、師姐指,初入行月薪大概只有3,000至4,000元。

麥可思研究院訪問約11萬名2013年大學畢業生,以及逾14萬名2016年大學畢業生。去年畢業生平均月入3,988元、即4,000元也不夠。至於2013年畢業生工作3年後,平均月入增長至6,667 元。

學生最忌讀錯科、入錯行,想有前途又有「錢」途,可以參考研究院行業薪金調查。去年畢業生收入最高專業包括信息安全、軟件工程和網絡工程等,平均月入5,000多元,全部與電腦工程有關。至於醫學畢業生,月入平均只有3,700多元。

研究院根據收入和工作滿意度等分別歸納出綠牌和紅牌專業。綠牌專業包括軟件、網絡、通信工程和傳媒廣告等較吃香行業;至於紅牌專業包括歷史、音樂、美術及生物技術等較冷門行業。

正所謂「滿街都是大學生」,找工作競爭大,令不少畢業生要向現實低頭。修讀那一科也未必如願從事那一科。調查指,因空缺少或薪金不吸引,2016年大學畢業生34%人從事工作均與本身修讀專業無關。

