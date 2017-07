By

財富研究機構胡潤最新研究發現,有46.5%中上階層中國人正考慮移民,子女教育和環境污染連續4年成為主因,目的地首選是美國。

研究同時發現,隨著人民幣貶值和外匯管制的收緊,富豪對於海外投資,如地產、基金等的關注程度顯著提高,達到26%,比去年升了一倍。

該研究在今年4至7月進行,訪問了 304 位平均財富達2,000萬元的中上階層人士。

