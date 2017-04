By

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣聖塔克拉拉縣針對公立學校高中生所做的一項調查發現,對上學不感興趣的學生人數出現上升趨勢,原因是甚麽呢?

Project CornerStone去年秋季所做的調查發現,與6年前年相比,高中生對學習感興趣的比例由66%下降到38%。

有趣的是,雖然調查發現儘管很多高中生不喜歡某些功課,但成績有提高的學生人數呈增加趨勢。

分析人士指出,學生對學習不感興趣的主要原因,一是傳統教學枯燥,二是可能老師太過注重學生的考試成績及表現,而忽略了對學生思想及心理的關心與了解。

不過調查也發現,高中生在某些行為上有好的轉變,例如飲酒、性行為、吸毒及採取暴力等方面,與2010年相比都呈下降趨勢,例如9%表示有違法行為,比6年前下降一成,成為暴力受害者的人數則下降6%,參加喝酒聚會的人下降了14%,有性行為的則下降了7%。

