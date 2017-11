By

調查發現,78%”雙11″促銷的商品,售價非最低。

中國消費者協會發佈今年”雙11″網購商品,價格跟蹤調查報告,發現16家電商平台宣稱,參加促銷活動的539款商品中,約七成八毋需在”雙11″當日搶購,也能以同樣甚至更低價格購入。

有賣家將平日標價508元(人民幣)的針織衫,抬價逾一倍至1,280元(人民幣),再以”優惠價”出售,誤導消費者購買.

而有些只供網購的”電商專供”紙巾,比市面上買到同一牌子的薄很多,同品牌的羊毛外套,羊毛含量亦較少。

協會建議有關部門完善網購價格監管制度,懲處誤導行為。

