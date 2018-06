【i-CABLE】

聯邦最高法院裁定特朗普有權實施旅遊禁令,裁決被視為特朗普政府勝利。

最高法院5名保守派大法官贊成下,以5比4裁定特朗普的旅遊禁令合法,大法官指原告人未能證明旅遊禁令違反美國移民法或憲法第一修正案,亦未能證明禁令超越總統權力。

首席大法官羅伯茨在判辭指,總統有權力規範移民。

特朗普最新版本的旅遊禁令在去年9月公佈,禁止伊朗、利比亞、索馬里、敘利亞、也門、北韓和委內瑞拉等多國公民入境。

入稟的包括夏威夷州政府,質疑政策是基於特朗普對伊斯蘭教徒的敵意。

