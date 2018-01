By

【KTSF】

聯邦最高法院受理特朗普總統旅遊禁令上訴案,大法官將會在4月聽取與訟雙方答辯,並會在6月底前有裁決。

在之前的法律鬥爭中,傾向保守派的最高法院一直被視為是特朗普的最佳希望,全國多名聯邦法官先後裁定有關政策非法或違憲,指特朗普無權單方面行動,又或者禁令歧視穆斯林,但最高法院則容許計劃的大部分條文執行生效。

今次已經是聯邦最高法院第二次受理這宗由夏威夷州政府和移民權益組織提出的訴訟,最高法院原定在10月審理案件,但特朗普政府在9月修訂禁令後,最高法院也把聆訊取消。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。