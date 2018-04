聯邦最高法院裁定遞解罪犯條例太含糊違反憲法

By

聯邦政府對移民的遣返政策受到制約 ,聯邦最高法院週二裁定,現行移民法當中的涉暴力案遞解出境條例太過廣泛,造成司法含糊,不合憲法規定。

案件涉及加州一個菲律賓裔合法移民,他有兩次非暴力入屋爆竊案底,聯邦政府要將他遞解出境,他打官司打到聯邦最高法院,大法官週二以5比4裁定他勝訴,理由是入屋偷東西而沒有涉及暴力,不能視為暴力案,因此聯邦政府不能以此而趕人。

法律界人士指出,今後合法移民只有觸犯謀殺、強姦、械劫、恐怖主義等暴力罪行,政府才可以將人遣返。

這次最高法院的裁決,最令人關注的是特朗普任命的保守派大法官Neil Gorsuch,與4名自由派大法官一起投票推翻有關的遣返條例。

聯邦最高法院這項裁定,加上之前地方聯邦法庭對DACA案的判決,已經令特朗普政府的移民政策受到明顯的制約。

特朗普就發推文要求國會立法填補漏洞,以便政府移除危險的外籍罪犯。

