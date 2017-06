聯邦最高法院推裁定特朗普旅遊禁令可局部執行

By

【KTST】

聯邦最高法院週一推翻下級法院的裁決,容許聯邦政府局部推行特朗普總統上任不久頒布的旅遊禁令,為特朗普施政上取得一項重要的勝利。

該旅行禁令針對6個主要信奉穆斯林的國家,為期90天,最高法院週一的裁決容許旅遊禁令可以恢復執行,但定明與”身處美國人士或組織有合法關連的”外國人將會獲得旅遊保障,當中包括獲美國院校取錄的外籍學生,以及獲美國公司僱用的外國人。

最高法院大法官將於10月聽取控辯雙方的陳詞理據。

特朗普上週曾說,當旅遊禁令清除所有法律障礙後,會於72小時內執行。

這項旅遊禁令針對伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞和也門6個國家,特朗普政府稱,聯邦政府有需要檢討該6國現行的簽證審批程序,而有關工作預料於10月2日完成,亦即大法官可以審理該案的首日。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。