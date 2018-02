聯邦最高法院拒越級審理DACA案 特朗普政府敗訴

By

聯邦最高法院週一駁回特朗普政府的請求,決定現階段最高法院不直接介入DACA訴訟,意味DACA夢想生計劃在3月5號之後可繼續執行,而國會也有較多時間立法補救DACA。

特朗普去年下令終止DACA,並要國會最遲在3月立法解決DACA後續問題。

現時參議院對於如何補救DACA陷入僵局,眾議院就毫無動作,而特朗普政府在DACA訴訟中都遇到挫敗,當中在加州的訴訟中,聯邦第9巡迴上訴庭上月裁定DACA必須繼續執行,直到訴訟有最終結果。

特朗普政府向第9巡迴上訴庭要求撤回裁定,同時又要求聯邦最高法院首先作出裁決,但最高法院週一拒絕了特朗普政府這項要求,認為應該按照正常程序去做,不能越級裁決。

這個意味著DACA計劃在3月5號之後繼續執行,當局必須接受夢想生申請續期,但可以不受理新的申請,而國會就有更多時間立法補救DACA。

同類的訴訟也在紐約州提出,而加州與紐約州的聯邦法庭都認為特朗普下令終止奧巴馬總統以行政命令設立的DACA計劃,不合聯邦法例程序,並違反對DACA夢想生的平等權益保障。

白宮週一回應指,主審本案的加州聯邦法官違抗國會意願,單方面強令執行DACA,白宮又說,特朗普政府會取得最後勝利。

