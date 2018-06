聯邦高院裁定公務員工會不可強制非工會員工付會費

By

【KTSF 江良慧報導】

聯邦最高法院佔多數的保守派大法官,週二作出一項裁決,對公務員工會造成重大打擊,動搖他們的財政架構,破壞工會未來的穩定。

聯邦最高法院週三以5比4推翻一條伊利諾伊州法例,法例規定非工會員工都要支付會費,用於集體談判。

保守派大法官指,強迫員工交工會會費,資助他們不願意加入以及立場相反的工會,違反那些員工的言論自由權。

在訴訟中,工會強調工會所爭取到的權益福利,那些沒有加入工會的員工都受惠,因此認為他們也應該交會費。

週三的裁決推翻一項有接近40年歷史的案例,最高法院在1977年把這種強制的代理費,和其他可用作遊說和其他政治活動的自願會費劃清界線,但週三的裁決卻消除這個分別。

保守派大法官認為,政府部門工會的談判,本質上是政治性的,不能強迫非會員為此付會費。

但Elena Kagan大法官就發表措施強硬的異議,說法庭是不適當地不尊重已確立的案例,說裁決阻止美國人通過他們的州和地方官員,作出有關職場管理的重要選擇。

專家認為,週三的裁決將會是幾十年來,對集體談判權最具影響的法院判決,可能影響有類似法例的超過22個州的數以百萬計僱員,並會影響未來全國的政治生態與政策,當中民主黨最受打擊,而共和黨會最受益。

