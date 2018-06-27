聯邦高院裁定公務員工會不可強制非工會員工付會費

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【KTSF 江良慧報導】

聯邦最高法院佔多數的保守派大法官，週二作出一項裁決，對公務員工會造成重大打擊，動搖他們的財政架構，破壞工會未來的穩定。

聯邦最高法院週三以5比4推翻一條伊利諾伊州法例，法例規定非工會員工都要支付會費，用於集體談判。

保守派大法官指，強迫員工交工會會費，資助他們不願意加入以及立場相反的工會，違反那些員工的言論自由權。

在訴訟中，工會強調工會所爭取到的權益福利，那些沒有加入工會的員工都受惠，因此認為他們也應該交會費。

週三的裁決推翻一項有接近40年歷史的案例，最高法院在1977年把這種強制的代理費，和其他可用作遊說和其他政治活動的自願會費劃清界線，但週三的裁決卻消除這個分別。

保守派大法官認為，政府部門工會的談判，本質上是政治性的，不能強迫非會員為此付會費。

但Elena Kagan大法官就發表措施強硬的異議，說法庭是不適當地不尊重已確立的案例，說裁決阻止美國人通過他們的州和地方官員，作出有關職場管理的重要選擇。

專家認為，週三的裁決將會是幾十年來，對集體談判權最具影響的法院判決，可能影響有類似法例的超過22個州的數以百萬計僱員，並會影響未來全國的政治生態與政策，當中民主黨最受打擊，而共和黨會最受益。

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