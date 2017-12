聯邦最高法院裁定特朗普旅遊禁令可全面執行

By

【KTSF】

聯邦最高法院週一裁定,特朗普政府針對6個穆斯林為主國家頒布的旅遊禁令,即使相關上訴仍在排期審理,旅遊禁令仍可全面執行。

高院這項裁決意味,特朗普於9月頒布的最新旅遊禁令,將可以全面執行,這項禁令針對來自乍得、伊朗、利比亞、索馬里、敘利亞和也門。

下級法院早前裁定,來自上述國家的遊客,如果能證明他們與身處美國的人士有關係,將可以獲得豁免,當中包括祖父母、表兄弟姐妹等親屬關係,高院的週一的裁決,將會推翻下級法院這項裁決。

高院大法官這次並非作出一致裁決,持異議的大法官分別是Ruth Bader Ginsburg和Sonia Sotomayor,二人都主張維持下級法院的裁決。

位於舊金山的第9巡迴上訟法庭和位於維吉尼亞州列治文市的第4巡迴上訴院,將於本週再就旅遊禁令的合法性聽取控辯雙方的證詞。

上訴法院如果盡快作出裁決,高院將有望在本年度會期於6月底結束前,趕及對旅遊禁令作出裁決。

