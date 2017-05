舊金山日落區擬開藥用大麻店 正反雙方再互嗆（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

舊金山Noriega街藥用大麻店計劃過去一直備受爭議,店方週三聯同一群支持開店的人士集會抗議反對一方的法律顧問中心,該法律中心則批評店方無理取鬧,企圖混淆視聽。

Apothecarium藥用大麻店計劃在Noriega街2505號開設分店,引發支持和反對開店的居民激烈爭議,雙方週三再度舉行抗議,聚集在日落區Ortega Branch圖書館,有警員到場維持秩序。

有支持開店人士抗議負責協助反對建大麻店一方提供法律意見的太平洋法律中心,誤導民眾關於大麻的資訊。

支持者Ryan Hudson說:”他們對藥用大麻店和大麻本身傳播假消息,在舊金山和加州傳播謊言和仇恨,也是同一群人包庇歧視同志的牧師。”

也有支持者表示,他祖母患癌病,曾被醫生開鴉片類藥物作處方止痛藥,產生不少副作用,後來好不容易說服家人,改為藥用大麻,情況有好轉。



支持者劉正綸(Nick Lau)說:”她沒那麼痛,睡得好,食慾好了,不會有過量或死亡風險。”

藥用大麻店申請人之ㄧ的前奧克蘭華裔市長關麗珍及其丈夫週三也出面重申,開店目的是為長者提供合適的藥物,他們也回應了有反對者提出大麻有害青少年和增加罪案的說法。

關麗珍說:”在奧克蘭和其他城市可見,街頭罪案和藥物反而下跌了,表示較少青少年可得到手,因為沒有人會再在街頭非法販賣。”

不過在場有反對者就不同意她的說法。



反對者Rose Huang說:”我聽著他說都覺得憤怒,她說她想幫人,不是幫人,是害人,如有小朋友撿到抽大麻,做父母有多傷心。” 太平洋法律中心的代表律師Ray Hacke接受本台電話訪問時就表示,反應是 “讓他們示威吧,他們會這樣做,明顯是知道我們有威脅性,有能力推倒他們。”

太平洋法律中心灣區行政總裁李少敏(Frank Lee)接受本台電話訪問時表示,店方是無理取鬧,混淆視聽。

藥用大麻店Apothecarium6年前在Castro區開店,店方聲稱在計劃開店之前,收集到350名日落區居民致函支持在該區開張大麻店,店方亦承諾該大麻店會提供中英雙語服務,結合中藥治療,與日落區其他醫院合作。

下一次的聽證會將會在6月8日舉行。

