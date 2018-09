舊金山長者護理服務需求增 市參事促增加合約家護工資（視頻）

By

針對舊金山人口老化,但家護流動率高,有市參事提出分階段增加市府家居護理服務合約員工的最低工資至每小時17元。

舊金山2030年長者人口估計會比2010年增長69%,長者護理服務需求與日俱增,目前市府長者家居護理服務有約2萬名合約家護,平均年齡58歲,主要是有色族裔婦女,時薪只有15元。

做了12年家護的劉女士坦言,在百物騰貴的舊金山,要應付生活基本開支並不容易。

長者家居護理員Anita Lau說:”我現在照顧的病人,是一位中了風的老人家,要長期照顧,工作分早午晚,想另找兼職很困難,照顧病人的工具得自己付錢,增加了支出。”

針對家護工資低,人事流動率高,有市參事提案分階段增加合約家護最低工資。

市參事Hillary Ronen說:”我們得設下舊金山的標準,得向外展示如何有尊嚴地老去,示範如何對待社會上工作最辛勞的一群,讓他們感到活得有尊嚴,而非距離喪失家園只一步之遙。”

提案建議首階段在12月先增加時薪75美分,再逐步到2020至21年度,將時薪增加至17元。

受惠的除了市府家護計劃下2萬名合約員工,還有跟市府有合約的兩千名非牟利團體員工。

加薪估計需要從2018至19財政年度額外撥出1,300萬,往後兩個財政年度分別需要4,000萬和3,682萬預算。

