這個美足超級盃週末,灣區天氣將會回暖,氣溫比平時高十幾度。

國家氣象局預測,灣區各地未來7日將會是天晴無雨,氣溫介乎華氏60至70度,部份城市例如Santa Cruz,氣溫可能高達華氏80度。

受到離岸氣流影響,灣區和中加州沿岸地區,氣溫將會比平時高華氏10至15度,而且更乾旱,炎熱乾旱天氣預料將會至少持續到2月中。

雖然陽光普照,不過有科學家表示,目前加州已有四成地區有中等程度的乾旱,最嚴重的是南加州,Sierra山區積雪亦都減少,代表食水供應都減少,Lake Tahoe目前的積雪量只及正常的13%。

