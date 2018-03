Sunnyvale小屋兩百萬現金成交 買家是中國人（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

南灣Sunnyvale市一棟不到900平方呎的房子以兩百萬元成交,據了解買家是中國人,而且是付現。

位於Sunnyvale市Plymouth的841平方呎的獨棟房屋,以兩百萬成交後,成了當地的”觀光景點”,一名住在隔街的婦人,就特地走過來一探究竟。

鄰居說:”好嚇人,所有東西都漲,但不知道十年後會甚麼樣子。”

在對面街角的鄰居Ross已經在這裡住了21年,房子有兩千平方呎。

Ross說:”21年前,我付295,000元買這棟房子,我的房子2,200平方呎,那棟才841平方呎,(你會賣嗎?)不會。”

也有不願上鏡頭的鄰居表示,雖然很高興附近房子賣出高價,但也承認兩百萬有些誇張,根據了解,買家是位年紀不到30的單身漢,是中國人,而且是兩百萬付現。

房地產經紀人Douglas Larson說:”當我拿到出價,我看了一下,看到價錢,看到條件,哇,我應該打電話給我的客戶。”

房地產經紀人表示,Sunnyvale市位於矽谷中心,有好學區,被列為最安全的城市,因此吸引許多人來這裡買房,但是這棟兩百萬的房子,他本人也認為是相當獨特的個案。

Larson說:”我想這買家已經出價多次,很沮喪不斷的輸掉,當你找到你喜歡的房子,衡量後,經過所有的程序,然後還是買不到,下個星期又再重新一次,我認為是這些因素加起來創造了這樣的環境,讓這棟小房子以高價賣出。”

在兩百萬元房子的隔兩棟,還有一棟房子目前也掛牌出售,根據了解建議價是170萬,房地產經紀人表示,希望能夠再次打破紀錄。

房地產經紀人Susan Woods說:”大約1,600呎(加建後),那棟才841呎,大很多,所以我們的期待很大,我們當然希望能夠打破紀錄。”

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。