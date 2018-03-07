Sunnyvale小屋兩百萬現金成交 買家是中國人（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

南灣Sunnyvale市一棟不到900平方呎的房子以兩百萬元成交，據了解買家是中國人，而且是付現。

位於Sunnyvale市Plymouth的841平方呎的獨棟房屋，以兩百萬成交後，成了當地的”觀光景點”，一名住在隔街的婦人，就特地走過來一探究竟。

鄰居說：”好嚇人，所有東西都漲，但不知道十年後會甚麼樣子。”

在對面街角的鄰居Ross已經在這裡住了21年，房子有兩千平方呎。

Ross說：”21年前，我付295,000元買這棟房子，我的房子2,200平方呎，那棟才841平方呎，（你會賣嗎？）不會。”

也有不願上鏡頭的鄰居表示，雖然很高興附近房子賣出高價，但也承認兩百萬有些誇張，根據了解，買家是位年紀不到30的單身漢，是中國人，而且是兩百萬付現。

房地產經紀人Douglas Larson說：”當我拿到出價，我看了一下，看到價錢，看到條件，哇，我應該打電話給我的客戶。”

房地產經紀人表示，Sunnyvale市位於矽谷中心，有好學區，被列為最安全的城市，因此吸引許多人來這裡買房，但是這棟兩百萬的房子，他本人也認為是相當獨特的個案。

Larson說：”我想這買家已經出價多次，很沮喪不斷的輸掉，當你找到你喜歡的房子，衡量後，經過所有的程序，然後還是買不到，下個星期又再重新一次，我認為是這些因素加起來創造了這樣的環境，讓這棟小房子以高價賣出。”

在兩百萬元房子的隔兩棟，還有一棟房子目前也掛牌出售，根據了解建議價是170萬，房地產經紀人表示，希望能夠再次打破紀錄。

房地產經紀人Susan Woods說：”大約1,600呎（加建後），那棟才841呎，大很多，所以我們的期待很大，我們當然希望能夠打破紀錄。”

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