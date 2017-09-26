南灣3女子涉打劫被捕 專向獨自工作女性埋手

2017年9月26日 下午3:10 By Leave a Comment

【KTSF】

南灣Sunnyvale市公共安全局週一透露，3名女子涉嫌聯手犯案，在聖他克拉縣多個地點專門打劫單獨工作的女性，當局日期已將3人拘捕歸案。

Julia Peruzzi (Sunnyvale Department of Public Safety)

被捕者包括20歲女子Melissa Larsen、19歲女子Madeline Amelia Lopez和18歲女子Julia Marie Peruzzi，她們涉嫌觸犯11宗打劫和9項身分盜竊罪。

Madaline Lopez (Sunnyvale Department of Public Safety)

犯案地點遍及Sunnyvale、Cupertino、Los Gatos、Palo Alto和聖他克拉市，Larsen是於上週四被捕，Lopez和Peruzzi是於週五落網。

Melissa Larsen (Sunnyvale Department of Public Safety)

當局指，3名疑犯專門向單獨工作的女性埋手，尤其是舉行賣屋開放日的女地產經紀，或在便利店獨自工作的女店員。

當局稱，其中一名疑犯會接觸受害人，讓她分心，之後，其他疑犯會趁受害人不留神之際，從她手袋偷走錢包。

之後，她們會取走錢包內的現金或信用卡，再立即駕車到Safeway超級市場或CVS藥店，用偷來的信用卡購買禮品卡。

當局已呼籲居住在Sunnyvale市一帶，並相信自己是其中一名受害人的人士，請盡快聯絡探員Clyde Cheng，電話：(408) 730-7712。

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