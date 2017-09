南灣3女子涉打劫被捕 專向獨自工作女性埋手

By

【KTSF】

南灣Sunnyvale市公共安全局週一透露,3名女子涉嫌聯手犯案,在聖他克拉縣多個地點專門打劫單獨工作的女性,當局日期已將3人拘捕歸案。

被捕者包括20歲女子Melissa Larsen、19歲女子Madeline Amelia Lopez和18歲女子Julia Marie Peruzzi,她們涉嫌觸犯11宗打劫和9項身分盜竊罪。

犯案地點遍及Sunnyvale、Cupertino、Los Gatos、Palo Alto和聖他克拉市,Larsen是於上週四被捕,Lopez和Peruzzi是於週五落網。

當局指,3名疑犯專門向單獨工作的女性埋手,尤其是舉行賣屋開放日的女地產經紀,或在便利店獨自工作的女店員。

當局稱,其中一名疑犯會接觸受害人,讓她分心,之後,其他疑犯會趁受害人不留神之際,從她手袋偷走錢包。

之後,她們會取走錢包內的現金或信用卡,再立即駕車到Safeway超級市場或CVS藥店,用偷來的信用卡購買禮品卡。

當局已呼籲居住在Sunnyvale市一帶,並相信自己是其中一名受害人的人士,請盡快聯絡探員Clyde Cheng,電話:(408) 730-7712。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。