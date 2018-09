By

灣區房價高不再是新鮮事,這次又有一間在矽谷Sunnyvale的老房子,叫價直逼500萬。

這個佔地0.728英畝的老房子,位於東Maude大道582號,標價490萬元。

根據公開的記錄顯示,該老屋建於1930年,屋頂和車房均需大修,而後院的一間小屋更加已經傾斜。

賣家標註為”重建機會”,目標瞄準那些打算將該老屋拆除重建的人。

根據Sunnyvale市的分區,該房產位於一個中等密度的R3分區區域,每英畝可以開發24個單位。

