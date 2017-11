By

【KTSF】

南灣Sunnyvale市一名49歲男子被指跟蹤和企圖綁架及強姦一名婦人,已被當局拘捕。

涉案男子Christopher Oicles是受害人的同事,受害人向當局報稱被Oicles跟蹤,而後者的行為越來越過份,於是向當局備案。

之後,在警方安排下,受害人與Oicles通電話,在電話中他承認行為過分,並稱想與她交往,之後警方安排二人會面,在Oicles現身時,立即將他拘捕。

警方接著搜查Oicles的住屋,發現他藏有軍服和多支手槍,並發現他家中有製造安非他命毒品的工具和化學物,亦起出1.2毫克的安非他命。

