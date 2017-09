灣區房價漲不停 南灣獨立屋以高出78萬叫價賣出

By

【KTSF 梁秋玉報導】

在南灣矽谷買房,已令普通老百姓望而生畏,而最近在Sunnyvale市,竟然有一間二手普通獨立屋,以高出標價78萬元售出。

在灣區房地產熱絡的城市,抬高標價買房並不奇怪,不過位於Sunnyvale市Prunelle Court 1129 號的一棟4房二手獨立房屋,成交價比標價高出782,000元。

該棟房屋標價168萬8千元,吸引20個不同買家,其中一位買家最後願意出價247萬,並在7天成交。

代表賣家的地產經紀表示,他們當初預計以大約200萬左右成交,但沒想到會比預期高出如此之多,也打破了Sunnyvale市成交房屋中,加價最多的紀錄。

地產經紀透露,該棟房屋距離蘋果公司新總部只有一英哩,而買主是高科技業人士,之前也有競標其它房屋,但都以失敗告終。

仍在租房的人覺得這個房價離譜,隔壁鄰居則擔心房地產市場會泡沫化。

有數據顯示,過去一個月,在南灣售出的房屋中,有50間都要比標價多付至少20萬才能成交,當中包括Sunnyvale市這一間。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。