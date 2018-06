By

【KTSF】

南灣Sunnyvale市一個商鋪外發現一具男屍。

警方於週一中午12點20分左右接報,指在East Fremont大道800號路段的一個商鋪外發現一具屍體。

警員到達現場時,看見男屍躺在欄杆旁邊,死者疑似無家可歸者,Santa Clara縣法醫官辦公室正在調查死者身份及死因。

