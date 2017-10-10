Sunnyvale市9月起回收食物廢料 為環保出力（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

南灣Sunnyvale市9月開始正式實施回收食物廢料，雖然並不是強制性參加，該市希望大家能夠試行，為環保盡份心力。

為了回收食物廢料（Food Scraps Recycle），Sunnyvale市的住戶近期都收到了新的垃圾推車，一車兩用，一邊收集普通垃圾，一邊收集食物廢料，可回收的食品包括蔬菜、水果、廚餘等等，居民可以把這些食品廢料放在塑膠袋或是紙袋，丟到垃圾推車裡。

Sunnyvale市環保項目經理Karan Gissibl說：”會篩檢物料，把塑膠篩檢走，厨餘搗碎經消毒烘乾後，製成飼料餵豬魚雞等。”

Sunnyvale市每年從垃圾掩埋場分流的食物廢料，就高達8,000噸，增加環境的負擔，回收食物廢料計劃已經試行兩年，上個月全面實施。

Gissibl說：”2015年測試9個月，有500家庭參加，參與率頗高 達75%，有60%物料回收自居民。”

由於垃圾推車一車兩用後，放垃圾的空間就變小，因此Sunnyvale市希望民眾能夠藉此徹底落實垃圾分類，將紙、瓶罐等可回收物品，放在回收的推車。

Sunnyvale市之後，南灣的城市包括Milpitas、Santa Clara從下星期開始也會陸續實施食物廢料的回收。

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