Sunnyvale市9月起回收食物廢料 為環保出力（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

南灣Sunnyvale市9月開始正式實施回收食物廢料,雖然並不是強制性參加,該市希望大家能夠試行,為環保盡份心力。

為了回收食物廢料(Food Scraps Recycle),Sunnyvale市的住戶近期都收到了新的垃圾推車,一車兩用,一邊收集普通垃圾,一邊收集食物廢料,可回收的食品包括蔬菜、水果、廚餘等等,居民可以把這些食品廢料放在塑膠袋或是紙袋,丟到垃圾推車裡。

Sunnyvale市環保項目經理Karan Gissibl說:”會篩檢物料,把塑膠篩檢走,厨餘搗碎經消毒烘乾後,製成飼料餵豬魚雞等。”

Sunnyvale市每年從垃圾掩埋場分流的食物廢料,就高達8,000噸,增加環境的負擔,回收食物廢料計劃已經試行兩年,上個月全面實施。

Gissibl說:”2015年測試9個月,有500家庭參加,參與率頗高 達75%,有60%物料回收自居民。”

由於垃圾推車一車兩用後,放垃圾的空間就變小,因此Sunnyvale市希望民眾能夠藉此徹底落實垃圾分類,將紙、瓶罐等可回收物品,放在回收的推車。

Sunnyvale市之後,南灣的城市包括Milpitas、Santa Clara從下星期開始也會陸續實施食物廢料的回收。

