By

【KTSF】

南灣Sunnyvale市一對從事託兒服務的男女,涉嫌性侵犯他們受託照顧的一名4歲女童,已被警方拘捕。

同為39歲的Blanca Torres和Hector Garcia於上週四被捕,二人涉嫌性侵犯一名女童被捕。

警方搜查Torres的手提電話和瀏覽器的搜查歷史後,發現一些兒童色情影象。

警方稱,Torres有可能曾為區內其他兒童提供託兒服務,警方暫時沒有接獲其他受害人的舉報。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡警方,電話:(408) 730-7297。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。