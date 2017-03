By

【KTSF 劉瑩報導】

沉沒近3年的南韓「世越號」客輪打撈工作完成,經過連日打撈,船體吊起至離水面13米,並由兩邊躉船以鋼索固定,右邊船身嚴重生鏽、滿佈淤泥。

船身吊起後,運至三公里外的半潛船,半潛船隨後升起,將客輪運至木浦港,以便登船調查及搜尋失蹤乘客,預料航程需時十幾日。

3年前「世越號」沉沒時仍有9人失蹤,家屬依然希望在船艙找到遺體,而當局決定不切割船身。

