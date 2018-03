特朗普金正恩會談細節未定 白宮稱北韓要先實現承諾

By

【KTSF 張麗月報導】

有關特朗普總統與北韓領袖金正恩有意舉行破天荒直接會談的事,暫時仍未有定案,白宮表示,要見到北韓有實質行動來證明它的承諾,會談才可以進行。

對於特朗普和金正恩有可能直接會談的事,有批評者指,如果兩人真的進行高峰會談,美國將不會得到好處。

白宮發言人就回應說,北韓曾經承諾無核化、停止核子和導彈試驗,以及容許美國和南韓聯合軍演等,也有記者問,為何特朗普不開出先決條件來開高峰會?

白宮發言人就表示,美國不會開這個高峰會,直至北韓作出實質行動來印證它所講的說話,暫時未知白宮這個講法是否對開高峰會的計劃有何變卦,況且北韓政府對開高峰會的事,也未曾正式作出評論和回應。

南韓國家安保室長鄭義溶週四在白宮向特朗普滙報他較早時出訪北韓的情況,並傳達北韓領袖金正恩的說話,指金正恩致力無核化,而這一點是美國的最大願望,也將會是談判的議題。

白宮又說,美國仍然向北韓施加最大壓力,包括制裁和外交孤立的強硬政策。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。