東灣青年涉遺棄16天大親生兒子在停車場被捕

【KTSF 崔凱橋報導】

東灣Suisun City一名青年涉嫌遺棄剛出生16天的親生兒子,被警方拘捕。

事發於週一下午大約3時,從現場的閉路電視拍攝所得,涉案的男子駕車駛進停車場後,從車後座提出嬰兒座椅。

警方稱,男子將嬰兒放在路邊,等了5至10分鐘,看看有沒有人在附近,然後駕車離開。

在附近商舖工作的人表示,該停車場平時人流頻密,嬰兒有機會被其他車輛撞倒,而且戶外的氣溫非常炎熱,嬰兒只有被子裹著,並沒有穿任何衣服。

警方到場後,將男嬰送往當地醫院進行檢查。

在事發不久後,涉嫌遺棄男嬰的18歲青年Daniel Mitchell,在東灣Fairfield發生車禍,送院治療,其後警方證實Mitchell為男嬰的親生父親。

警方以涉嫌危害兒童、遺棄嬰兒、在保䆁期間犯罪,及懷疑持有可卡因等罪拘捕Mitchell。

