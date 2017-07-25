東灣青年涉遺棄16天大親生兒子在停車場被捕

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【KTSF 崔凱橋報導】

東灣Suisun City一名青年涉嫌遺棄剛出生16天的親生兒子，被警方拘捕。

事發於週一下午大約3時，從現場的閉路電視拍攝所得，涉案的男子駕車駛進停車場後，從車後座提出嬰兒座椅。

警方稱，男子將嬰兒放在路邊，等了5至10分鐘，看看有沒有人在附近，然後駕車離開。

在附近商舖工作的人表示，該停車場平時人流頻密，嬰兒有機會被其他車輛撞倒，而且戶外的氣溫非常炎熱，嬰兒只有被子裹著，並沒有穿任何衣服。

警方到場後，將男嬰送往當地醫院進行檢查。

在事發不久後，涉嫌遺棄男嬰的18歲青年Daniel Mitchell，在東灣Fairfield發生車禍，送院治療，其後警方證實Mitchell為男嬰的親生父親。

警方以涉嫌危害兒童、遺棄嬰兒、在保䆁期間犯罪，及懷疑持有可卡因等罪拘捕Mitchell。

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