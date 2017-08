美國青少年自殺率持續攀升 少女尤其嚴重

By

【KTSF 劉瑩報導】

根據美國兒童及青少年心理醫生學會的最新研究,美國年輕人自殺情況嚴重,那究竟嚴重到什麼程度?

自殺已經成為年齡介乎於15至24歲年輕人的死亡的第三大原因,亦都是年齡介乎於5至14歲兒童及青少年死亡的第六大原因。

研究顯示,年紀較大的青少年,自殺率正在不斷上升,情況對少女來說尤為嚴重。

年齡介乎於15至19歲的少女,自殺率在2015年達到過去40年的歷史新高,從數據上看,在1975年,每10萬人中只有2.9個出現這樣的情況,而去到2015年則高達5.1。

而同一時期,年齡較大的少年的情況則出現波動,在1975年每10萬個少年,當中有12個自殺,在1990年上升至18.1,但2007年回落至10.8,但在2015年又再次反彈至14.2。

研究人員表示,根據疾控中心以往的研究顯示,女性更容易”想到”自殺,而男性則更容易付諸行動。

美國兒童及青年少心理醫生學會表示,自殺問題應當被重視,一旦出現自殺的念頭,應該盡快向醫生求助。

