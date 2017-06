By

【i-CABLE】

阿富汗南部有銀行遭受汽車炸彈襲擊,至少逾29死,逾50人傷。

爆炸現場冒出濃煙,多輛汽車受波及,事發在星期四中午,兇徒在赫爾曼德省首府拉什卡爾加的一間銀行分行外,引爆汽車炸彈。

當時大批平民和保安部隊成員在銀行內排隊等候領取薪金。當地是塔利班組織根據地,也是近3年來,第3宗針對在銀行排隊民眾的襲擊。

