東灣青少年望政府增撥資源助他們自力更生（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

灣區貧富差距大，也顯示在對於青少年的資源投入方面，東灣一些城鎮的青少年現身說法，希望政府及社區關注他們所面臨的各種問題。

由新美國傳媒舉辦的研討會，針對東灣一些鄉鎮青少年目前面對的生活、就業及教育等問題展開討論。

來自Antioch的青年Jose Cordon說，當地用於青少年的投資相當有限，社區缺乏對青少年的教育及就業計劃，令很多青少年失去發展及提升自身能力的機會。

Cordon說，他上大學一年級時，有位歷史老師主動出錢，資助他買機票去首都華盛頓，他這趟旅程讓他受益匪淺。

Cordon說：”我能去那裡，他替我付機票錢，讓我看到有人關心我，願意出錢讓我去，這件事讓我開眼界，我若更努力，會得到更多建議。”

在西奧克蘭出生長大的Sean Shavers今年26歲，因為自己不斷努力，現在靠打兩份工維持生計。

他說，奧克蘭罪案多，主要也是缺乏青少年教育資源，社區組織一般都沒有職業培訓，例如木工、大貨車司機等工作，他們都沒有機會學習，也因此無法賺錢糊口。

Shavers說：”因為他們不能合法地有個家，有食物，他們只能出去犯案，因為他們沒法賺錢，很悲哀但是實情。”

有研究數據顯示，大城市用於投放在青少年身上的資源，是一些城鄉的數百倍，例如在東灣的Solano縣，用於一個青少年身上的資金，大概平均每人是3美元，但是在舊金山卻超過上千元。

關注青少年的團體表示，只有年輕人多發聲，多出來參與社區活動，及出席縣市府會議，才能令政府及相關機構將錢投資在有需要的青年社區。

Brodkin and Associates代表Margaret Brodkin說：”我們需要投資基建，在Solano縣和東Contra Costa縣，確保有這些工作，這樣才有強大的基建給青少年發展，有領導者及年輕人的聲音，然後你才能改變公共政策，讓納稅人的錢用於這些服務。”

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