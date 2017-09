東灣青少年望政府增撥資源助他們自力更生（視頻）

By

灣區貧富差距大,也顯示在對於青少年的資源投入方面,東灣一些城鎮的青少年現身說法,希望政府及社區關注他們所面臨的各種問題。

由新美國傳媒舉辦的研討會,針對東灣一些鄉鎮青少年目前面對的生活、就業及教育等問題展開討論。

來自Antioch的青年Jose Cordon說,當地用於青少年的投資相當有限,社區缺乏對青少年的教育及就業計劃,令很多青少年失去發展及提升自身能力的機會。

Cordon說,他上大學一年級時,有位歷史老師主動出錢,資助他買機票去首都華盛頓,他這趟旅程讓他受益匪淺。

Cordon說:”我能去那裡,他替我付機票錢,讓我看到有人關心我,願意出錢讓我去,這件事讓我開眼界,我若更努力,會得到更多建議。”

在西奧克蘭出生長大的Sean Shavers今年26歲,因為自己不斷努力,現在靠打兩份工維持生計。

他說,奧克蘭罪案多,主要也是缺乏青少年教育資源,社區組織一般都沒有職業培訓,例如木工、大貨車司機等工作,他們都沒有機會學習,也因此無法賺錢糊口。

Shavers說:”因為他們不能合法地有個家,有食物,他們只能出去犯案,因為他們沒法賺錢,很悲哀但是實情。”

有研究數據顯示,大城市用於投放在青少年身上的資源,是一些城鄉的數百倍,例如在東灣的Solano縣,用於一個青少年身上的資金,大概平均每人是3美元,但是在舊金山卻超過上千元。

關注青少年的團體表示,只有年輕人多發聲,多出來參與社區活動,及出席縣市府會議,才能令政府及相關機構將錢投資在有需要的青年社區。

Brodkin and Associates代表Margaret Brodkin說:”我們需要投資基建,在Solano縣和東Contra Costa縣,確保有這些工作,這樣才有強大的基建給青少年發展,有領導者及年輕人的聲音,然後你才能改變公共政策,讓納稅人的錢用於這些服務。”

