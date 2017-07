加州年輕男性感染C型肝炎人數上升超過五成（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

加州衛生部公佈的數據顯示,加州年輕男性感染C型肝炎的人數,近些年大幅上升超過五成,而女性感染者也有接近四成升幅,不過醫生表示,C肝是可以預防及治愈的。

根據加州衛生部數據,從2007至2015年間,20歲到29歲的加州男性感染丙肝的人,也就是C型肝炎患者,人數激增55%,而同一年齡群的女性感染者增加了37%。

史丹福大學肝臟專家蘇啟深醫生說,丙肝病毒經由血液傳染,在美國最普遍的是使用針筒注射毒品而感染。

蘇啟深醫生說:”重用針筒,所以在美國來講,好多丙肝病人以前吸毒,但很多在1990年之前如果做過手術輸過血,都有機會有丙肝,因為輸血時並不知道有丙肝,沒有做過丙肝檢測。”

蘇醫生說,美國疾病防控中心(CDC)建議,凡在1990年以前做過手術的人,都應做一次丙肝檢查,如果是嬰兒潮時期,即1945至1965年出生的人,也應做一次丙肝檢查,因為有近一半患慢性丙肝的人,都是嬰兒潮時期出生。

蘇啟深醫生說:”如果有帶菌,一定要定期檢查,雖然你沒有病癥,都要定期檢查,因為肝炎是無聲殺手,大多數病人沒有病癥,直到很後期。”

蘇醫生提醒大家,最好自己主動向醫生要求做乙肝(B型)或丙肝(C型)檢查,因為年度身體檢查並不包括乙肝或丙肝檢驗,而好消息是,丙肝患者現在有藥可醫。

蘇啟深醫生說:”治丙肝藥每日吃一粒,連吃3個月,差不多九成九的人都可以治癒。”

丙肝患者多數是亞裔以外的其它族裔,而乙肝則以亞裔患者居多數,蘇醫生透露,美國已計劃到2030年在全美消滅乙肝和丙肝,令肝癌死亡率減少八成。

