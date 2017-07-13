加州年輕男性感染C型肝炎人數上升超過五成（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

加州衛生部公佈的數據顯示，加州年輕男性感染C型肝炎的人數，近些年大幅上升超過五成，而女性感染者也有接近四成升幅，不過醫生表示，C肝是可以預防及治愈的。

根據加州衛生部數據，從2007至2015年間，20歲到29歲的加州男性感染丙肝的人，也就是C型肝炎患者，人數激增55%，而同一年齡群的女性感染者增加了37%。

史丹福大學肝臟專家蘇啟深醫生說，丙肝病毒經由血液傳染，在美國最普遍的是使用針筒注射毒品而感染。

蘇啟深醫生說：”重用針筒，所以在美國來講，好多丙肝病人以前吸毒，但很多在1990年之前如果做過手術輸過血，都有機會有丙肝，因為輸血時並不知道有丙肝，沒有做過丙肝檢測。”

蘇醫生說，美國疾病防控中心（CDC）建議，凡在1990年以前做過手術的人，都應做一次丙肝檢查，如果是嬰兒潮時期，即1945至1965年出生的人，也應做一次丙肝檢查，因為有近一半患慢性丙肝的人，都是嬰兒潮時期出生。

蘇啟深醫生說：”如果有帶菌，一定要定期檢查，雖然你沒有病癥，都要定期檢查，因為肝炎是無聲殺手，大多數病人沒有病癥，直到很後期。”

蘇醫生提醒大家，最好自己主動向醫生要求做乙肝（B型）或丙肝（C型）檢查，因為年度身體檢查並不包括乙肝或丙肝檢驗，而好消息是，丙肝患者現在有藥可醫。

蘇啟深醫生說：”治丙肝藥每日吃一粒，連吃3個月，差不多九成九的人都可以治癒。”

丙肝患者多數是亞裔以外的其它族裔，而乙肝則以亞裔患者居多數，蘇醫生透露，美國已計劃到2030年在全美消滅乙肝和丙肝，令肝癌死亡率減少八成。

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