【KTSF 陶璟樂報導】

一項新的研究調查顯示,加州越來越多的孕婦有吸食大麻的習慣,大麻對孕婦的影響到底有多大?

一項由美國醫學會公布的調查顯示,加州吸食大麻的孕婦正在逐年增加,人數比例從2009年的4.2%上升至7.1%,而且這種現象普遍出現在年輕的女性群體中。

18歲以下未成年懷孕少女吸食大麻的比例,從12.5%上升至近22%。

醫生警告孕婦,盡量不要吸食大麻類藥物,雖然專家表示大麻對胎兒的影響尚未可知,不過就指出,大麻中含有的化學元素四氫大麻酚(THC),就可能從母體傳至胎兒,造成不良影響。

美國婦產科醫師學會已經表明,所有已經懷孕的婦女都不應該吸食大麻類或尋找相似的替代品,以防止發生不必要的危險後果。

