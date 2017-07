By

【KTSF 劉瑩報導】

大家一般認為,母乳餵養時間越長,對嬰兒越有好處,但最新的研究卻有新的發現,一起看看究竟發現了什麼?

一份發表在《兒科雜誌》的研究檢視了巴西一個城市,過千名兒童的蛀牙情況時發現,被母乳餵養兩年或以上的兒童,在5歲的時候,將會比其他被母乳餵養少於一年的兒童,患蛀牙的風險高出兩倍。

研究還顯示,這種情況相當嚴重,因為這些兒童至少出現6顆以上的蛀牙。

研究人員表示,風險上升的原因在於,歲數較大的幼兒,若繼續實行母乳餵養,將更難令他們清理自己的牙齒。

而由於母乳當中包含糖分,因此嬰幼兒在母乳餵養之後進行口腔清潔尤為重要,另外,當嬰幼兒出現第一顆牙齒後,就應該盡快帶其去看牙醫。

