報告指矽谷經濟持續擴展 人均年入再創新高

【KTSF 古琳嘉報導】

根據週四發布的2017年「矽谷指數」,矽谷已經連續7年經濟持續擴展,雖然成長速度比前一年放緩,但仍明顯勝過全國和加州,而矽谷人的平均年收入更創下歷史新高。

Joint Venture Silicon Valley Institute for Regional Studies的矽谷指數報告,針對矽谷的經濟、人口、交通和住房等數據進行分析,發現矽谷在就業、收入、投資、創新以及辦公空間的工程等都有所成長,但是在交通阻塞、通勤時間、住房開支等方面則持續惡化,這樣的現象從2010年就持續同樣的趨勢。

首先,矽谷的人口從2010年的284萬人,成長到現在為305萬人,漲幅為7.6%,其中光是聖馬刁縣和聖塔克拉拉縣,來自外國的人口就高達100萬人,佔矽谷人口的38%。

其次,矽谷在去年新增了4萬5,621個工作機會,而自從2011年開始,則一共增加了30萬個工作機會,失業率在去年5月降到了3.1%。

收入方面,報告發現矽谷平均年薪為125,580元,創下歷史新高,按人頭算,平均收入則為86,976元,同樣創歷史新高,以每戶算的收入中位數為102,036元。

在投資方面,2016年的創業投資雖然比前一年略為下降,但仍保持相對強勁的勢頭,矽谷的公司收到93億元的創業投資,而舊金山則收到更多,達138億元。

而2016年上市的公司有9家,比前一年的14家略為下降,併購交易則為593個,也比前一年的853個還少。

報告指出,雖然矽谷成長的速度比前一年有所放緩,但仍優於全國和加州。

