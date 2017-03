By

【KTSF 梁益萱報導】

週一是夏令時間開始後首天上班日,有研究顯示,夏令時間剛開始時,車禍的頻率似乎有增加的趨勢,大家開車請特別小心。

夏令時間剛開始,手錶要撥快一小時,人的生理時鐘也需要時間適應,許多駕駛人少了一小時的睡眠,還是得早早上路。

有研究顯示,夏令時間剛開始時,車禍頻率似乎有增加的趨勢,包括1999年史丹福大學和Johns Hopkins大學。

為了解睡眠時間改變對駕駛人的影響,研究人員分析了國家高速公路安全局21年的車禍數據顯示,夏令時間第一個星期一的死亡車禍約為83.5起,比一般星期一的78.2起,死亡車禍頻率要高,提醒駕駛人下星期開車請特別小心。

