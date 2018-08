研究指空氣污染影響大腦功能 增加患腦退化風險（視頻）

By

【KTSF 江良慧報導】

根據《美國國家科學院院刊》發表的報告,由北京大學與耶魯大學合作的一項研究發現,空氣污染會損害大腦的功能,年紀越大,認知能力越受損害。

北京大學與耶魯大學這項研究,對中國兩萬人的數學與口頭表達能力追踪監測了4年,發現空氣污染的破壞力,會隨著年紀而增加,當中最受影響的是教育程度較低的男性。

研究人員相信,這一點是同這些男性長期在外工作有關。

在此之前,已有研究發現空氣污染對學生的認知能力有壞的影響,而這一研究結果也呼應了這個結論,反映空氣中很多污染物所產生的毒素會影響大腦的運行,會令人更容易患上失智症、記憶力衰退等大腦功能退化疾病。

研究也對這兩萬人所居住的城市,空氣中的二氧化硫、二氧化碳,以及小於10微米顆粒的含量做了長期的檢測,但沒有直接將這三種污染物同大腦智力衰退掛鉤。

世界衛生組織表示,全球每10個人當中,就有9個生活在高污染水平的空氣中,而非洲和亞洲是重災區,當中以巴基斯坦、印度、巴林與沙地的大城市包辦前十名。

