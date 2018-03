By

【KTSF】

相信很多人的童年浴缸中都有一隻黃色的鴨子,但最新的研究顯示,這一隻伴隨大家”洗白白”的鴨子,可能並沒有想像中那麼乾淨。

新近發表在《生物膜及微生物》雜誌的研究,來自美國和瑞士的研究人員發現,將近80%的市售兒童沐浴玩具鴨子,都包含諸如軍團菌和銅綠假單胞菌等存在潛在致病風險的病菌。

而且病菌數量相當嚇人,每平方厘米,亦即大約0.15個平方英寸,就達到7,500萬個。

雖然一定數量的微生物環境可以幫助提升兒童的免疫力,不過同時都有機會導致兒童的眼,耳及腸道受到感染。

而有科學家就表示,使用更高聚合物製作的玩具,可以更好防止細菌及真菌的滋生。

