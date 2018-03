By

Uber和Lyft等的手機程式召車司機,好處是工作時間有彈性,但是有報告指出,原來好多召車司機的薪金,可能低過最低工資。

報告指,Uber和Lyft司機的時薪利潤中位數只有3.37元,麻省理工大學工程系進行統計,從全國千幾名司機當中,將汽車保養費、油錢、保險費的成本計算後得出數字,發現有三成司機正在蝕錢,74%司機的薪金低過所屬州份的最低工資。

不過加州州府表示,這樣做是合法的,原因是加州的最低工資法例只適用於僱員,並不適用自僱人士。

Uber公司就回應指,該項統計報告嚴重出錯,已向對方表達他們的看法,Lyft就話統計入面做了很多可疑的假設,又說會繼續幫助他們的司機。

