調查指華裔家長規劃子女教育費遠高其他族裔（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

根據一項針對少數族裔的最新調查顯示，華裔家長在財務規劃上，將孩子的教育列為優先項目，為孩子存的教育經費也遠比其他族裔為高，而華裔家長平均為孩子存了多少教育基金呢？

為了孩子上大學，該存多少錢才夠用呢？儘管答案會隨著個人以及學校的選擇不同而有差異，但您知道美國的華裔家長平均會為孩子存多少教育基金嗎？

萬通互惠理財剛剛公布的調查發現，53%的華裔家長從子女5歲開始就已經開始儲蓄，以支持子女對教育的夢想，華人的教育儲蓄金額也是受訪族裔中最高的。

萬通互惠理財全美亞裔市場總監陳綺敏（Candy Chan）說：”美國華人家庭為了支付大學費用的平均儲蓄金額是最高，達29,219美元，這個金額比起美國平均19,000多元的水平，多出了53%。”

其他族裔儲蓄的金額依序是印度裔25,000元；非洲裔18,205元；拉美裔17,738元；韓國裔17,000元。

這項研究名為大學學費規劃與儲蓄研究，研究對象共5個族裔，拉美裔、非洲裔、華裔、韓國裔以及印度裔，透過兩階段的調查，了解不同族裔為子女規劃大學學費的態度和需求，希望數據能幫助家長更精確的做好財務準備。

研究發現，在這5個族裔當中，華裔家長對教育的關心排行第一。

陳綺敏說：”他們普遍認為，教育對他們孩子來說很重要，他們會覺得為子女提供最好的資源，其實是家長最大的義務跟責任，所以這個觀念其實在我們中國華人裡面也是很重要的。”

這項研究調查的華裔家長多數是接受過高等教育的專業人士，裡面有90%的受訪者已經有受過大學教育，還有將近一半的受訪者是擁有更高學歷。

陳綺敏說：”我們的調查結果也看到，支付子女大學費用已被他們列為最優先的三個財務目標之一，這個是47%，比起他們要確保家裡有穩定收入來應急，或是償還債務還重要。”

研究團隊建議家長規劃財務時，要優先平衡財務目標，了解可以儲蓄的選項，像是補助計畫、投資甚至壽險，並善用免費工具，依照個人需求來訂定儲蓄計畫。

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