調查指華裔家長規劃子女教育費遠高其他族裔（視頻）

根據一項針對少數族裔的最新調查顯示,華裔家長在財務規劃上,將孩子的教育列為優先項目,為孩子存的教育經費也遠比其他族裔為高,而華裔家長平均為孩子存了多少教育基金呢?

為了孩子上大學,該存多少錢才夠用呢?儘管答案會隨著個人以及學校的選擇不同而有差異,但您知道美國的華裔家長平均會為孩子存多少教育基金嗎?

萬通互惠理財剛剛公布的調查發現,53%的華裔家長從子女5歲開始就已經開始儲蓄,以支持子女對教育的夢想,華人的教育儲蓄金額也是受訪族裔中最高的。

萬通互惠理財全美亞裔市場總監陳綺敏(Candy Chan)說:”美國華人家庭為了支付大學費用的平均儲蓄金額是最高,達29,219美元,這個金額比起美國平均19,000多元的水平,多出了53%。”

其他族裔儲蓄的金額依序是印度裔25,000元;非洲裔18,205元;拉美裔17,738元;韓國裔17,000元。

這項研究名為大學學費規劃與儲蓄研究,研究對象共5個族裔,拉美裔、非洲裔、華裔、韓國裔以及印度裔,透過兩階段的調查,了解不同族裔為子女規劃大學學費的態度和需求,希望數據能幫助家長更精確的做好財務準備。

研究發現,在這5個族裔當中,華裔家長對教育的關心排行第一。

陳綺敏說:”他們普遍認為,教育對他們孩子來說很重要,他們會覺得為子女提供最好的資源,其實是家長最大的義務跟責任,所以這個觀念其實在我們中國華人裡面也是很重要的。”

這項研究調查的華裔家長多數是接受過高等教育的專業人士,裡面有90%的受訪者已經有受過大學教育,還有將近一半的受訪者是擁有更高學歷。

陳綺敏說:”我們的調查結果也看到,支付子女大學費用已被他們列為最優先的三個財務目標之一,這個是47%,比起他們要確保家裡有穩定收入來應急,或是償還債務還重要。”

研究團隊建議家長規劃財務時,要優先平衡財務目標,了解可以儲蓄的選項,像是補助計畫、投資甚至壽險,並善用免費工具,依照個人需求來訂定儲蓄計畫。

