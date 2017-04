By

【KTSF】

三星公司(Samsung)最新推出的Galaxy S8和S8 Plus手機,屏幕延伸至包裹左右兩側,有專門維修電子裝置的公司表示,這項設計令屏幕更容易破裂。

據SquareTrade維修公司表示,表面全玻璃設計的Galaxy S8和S8 Plus手機外型美觀,但如果不慎把手機掉下,不論是任何角度著地,屏幕都非常容易破裂。

三星尚未就此發表評論。

Galaxy S8和S8 Plus手機推出以來,廣受媒體好評,而S8接獲的訂單,數量也較S7高30%,售價也較S7貴100元,每部售750元起。

