大學生用GoFundMe集資繳學費 哪些事項要注意（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

大學學費愈來愈貴,學生除了可以申請獎助學金來支付學費,近來又多了一項新選擇,那就是上網籌款,為學雜費集資,成效如何?又有哪些該注意的問題?

現在的大學生是怎麼支付學費呢?舊金山州大學生Collin Tang說:”我現在一年付大約2萬元,(已經包含所有開銷?)對(那你怎麼支付呢?)現在我的父母為我設立一筆教育經費,我就從這筆錢支付。”

也有不願上鏡的舊金山州大學生說,是動用助學金支付學費,申請過程也不難,只需要上網申請填表,等候批核便成。

舊金山州大學生羅同學說:”是家人過來刷卡付的,(那有沒有想過以後會不會申請助學金?還是家裡都會幫忙?)沒有想過,家裡都會幫忙。”

舊金山州大學生朱同學則說:”是自己給的現金,(所以也是家裡人付的?)對,一般就給錢,然後我自己去處理,租房啊,交學費之類的。”

隨著科技的發達,大學生籌措學費除了靠父母幫忙或是申請獎助學金,現在又多了新的選擇。

知名籌款網站 GoFundMe週三公布一項數據,顯示在該網站發起籌款來支付學費或上大學相關開支的人數愈來愈多,過去3年就有超過13萬人,使用GoFundMe籌募到總額6千萬元善款,用於大學費用,捐款人則超過85萬人。

該網站公布的數據也顯示,加州的大學生利用這個平台的人數最多,超過15,000人,籌募到的也最多,達830萬元。

受到這股潮流影響,該網站週三推出全新的大學生籌募學費專頁,希望幫助更多人減輕上大學的負擔。

儘管上網籌募學費已經成為潮流,但對於許多華裔大學生來說,他們的看法卻呈現兩極化的反應。

舊金山州大學生陳同學說:”我覺得還行吧,如果有熱心人士能夠資助你完成學業,我覺得還是挺好的。”

舊金山州大學生李同學亦說:”還是一個挺不錯的方式,可以給一些比較有困難的學生可以籌到資金,籌到學費去完成學業,也是一件不錯的事情。當然大家都可以做,但是我認為幫助不大,因為大學學費金額很大,不知道人們是否願意全額來捐助幫忙。”

網上籌募學費也有一些需要注意的事項,首先雖然上網登入免費,但網站會收取籌募資金5%的費用,其次籌募到的小額捐款,原則上可視為個人禮物(personal gift),基本上不屬於收入,可以免課所得稅,但基於金額大小和用途的不同,有些款項也可能屬於課稅範圍,最好諮詢稅務專業人士。

至於這筆善款是否會影響到助學金的申請,由於各校規定不同,學生最好也諮詢校方的規定。

想了解詳情的民眾,可以上網到www.gofundme.com/college-tuition-fundraising查詢。

