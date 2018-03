全美多地學生罷課示威 促國會通過更嚴格槍管法

By

佛羅里達州高中槍擊案發生一個月後,全國各地包括灣區週三有學生自發組織罷課行動,藉此呼籲國會通過更嚴格的槍械管制法例。

週三來自全美各地的數十萬名學生步出校園,向國會表達加強槍管的訴求,在新英格蘭地區,有學生冒著大風雪,在喬治亞州,有學生冒著被學校處分的威脅,舉起示威標語牌抗議全國槍會(NRA),並向2月14日在佛州Marjory Stoneman Douglas高中遇害的17名學生默哀。

在密歇根州比華利山組織示威的15歲學生Leticia Carroll說:”我不希望父母會因為我到學校接受教育,而擔憂我會因此失去失命。”

在全美各地的學校,大批學生在早上10時步出課室,集體默哀17分鐘,每一分鐘代表佛州每一名死者。

在首府華盛頓,有超過2,000名高中生背向白宮,在教堂鍾聲下默哀17分鐘,特朗普總統週三並不在白宮,他目前正身處洛杉磯。

這班高中生手持標語牌,上面寫著”我們的血/你們的手”,以及”永不再發生”(Never Again),並高喊反全國槍會的口號。

而在事發的Stoneman Douglas高中,在槍擊案發生後多次接受媒體訪問的高中生David Hogg,在其YouTube頻道直播學生示威的場面,他批評政客沒有做更多保護學生,他說在場每一位學生當天都有可能死去,包括他本人在內。

