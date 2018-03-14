全美多地學生罷課示威 促國會通過更嚴格槍管法

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【KTSF】

佛羅里達州高中槍擊案發生一個月後，全國各地包括灣區週三有學生自發組織罷課行動，藉此呼籲國會通過更嚴格的槍械管制法例。

週三來自全美各地的數十萬名學生步出校園，向國會表達加強槍管的訴求，在新英格蘭地區，有學生冒著大風雪，在喬治亞州，有學生冒著被學校處分的威脅，舉起示威標語牌抗議全國槍會（NRA），並向2月14日在佛州Marjory Stoneman Douglas高中遇害的17名學生默哀。

在密歇根州比華利山組織示威的15歲學生Leticia Carroll說：”我不希望父母會因為我到學校接受教育，而擔憂我會因此失去失命。”

在全美各地的學校，大批學生在早上10時步出課室，集體默哀17分鐘，每一分鐘代表佛州每一名死者。

在首府華盛頓，有超過2,000名高中生背向白宮，在教堂鍾聲下默哀17分鐘，特朗普總統週三並不在白宮，他目前正身處洛杉磯。

這班高中生手持標語牌，上面寫著”我們的血/你們的手”，以及”永不再發生”（Never Again），並高喊反全國槍會的口號。

而在事發的Stoneman Douglas高中，在槍擊案發生後多次接受媒體訪問的高中生David Hogg，在其YouTube頻道直播學生示威的場面，他批評政客沒有做更多保護學生，他說在場每一位學生當天都有可能死去，包括他本人在內。

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