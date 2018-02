佛州高中槍手是問題學生 因粗暴對待同學被逐出校

By

佛羅里達州一所高中週三發生嚴重槍擊案,造成17人死亡,成為美國歷史上十大死傷最嚴重的槍擊案之一,19歲槍手Nikolas Cruz是校內出名的”問題學生”,曾經因為粗暴對待同學被勒令停學,去年被趕出校前,更因為恐嚇同學一度不准返回校園,Cruz週四將在法院提堂,他被控17項謀殺罪。

Cruz被捕時穿著的棗紅色上衣,是美軍後備役軍官訓練營的汗衫。

警方指,他參加過美軍少年後備軍官訓練營,據報Cruz小時候被領養,養父數年前心臟病發離世,養母在去年11月死於肺炎,他之後入住養父母友人的家,但他不喜歡,於是搬離與友人的家人同住。

在他個人社交網站的帖文和相片,很多都與槍械有關,不少是他拿起手槍及刀拍照。

同學形容,他獨來獨往,他不時吹噓對槍械的認識,會拿自己手槍的相片給其他同學看,還指”喜歡開槍的感覺”,因為”開槍令人興奮”。

當局週四早上透露,Cruz於一年前通過背景審查,去年買入一枝AR-15步槍,後來在網上留言,指想用自己的步槍殺人。

槍擊案發生於週三下午,在佛州Broward縣Parkland市的Marjory Stoneman Douglas高中校園,接近下午放學時間,校園內傳出槍聲,校園陷入恐慌,學生爭相逃離,部份學生將自己反鎖在課室內,情況混亂。

報道指槍手Cruz戴著防毒面具,攜同AR-15自動步槍,連同多個彈匣到學校施襲。

當局已經確認了至少12名死者的身份,正通知死者家屬。

槍擊案死傷者的身份陸續曝光,當中除了不幸喪生的學生,還包括捨身救人的老師。

