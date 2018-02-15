佛州高中槍手是問題學生 因粗暴對待同學被逐出校

By

【KTSF】

佛羅里達州一所高中週三發生嚴重槍擊案，造成17人死亡，成為美國歷史上十大死傷最嚴重的槍擊案之一，19歲槍手Nikolas Cruz是校內出名的”問題學生”，曾經因為粗暴對待同學被勒令停學，去年被趕出校前，更因為恐嚇同學一度不准返回校園，Cruz週四將在法院提堂，他被控17項謀殺罪。

Cruz被捕時穿著的棗紅色上衣，是美軍後備役軍官訓練營的汗衫。

警方指，他參加過美軍少年後備軍官訓練營，據報Cruz小時候被領養，養父數年前心臟病發離世，養母在去年11月死於肺炎，他之後入住養父母友人的家，但他不喜歡，於是搬離與友人的家人同住。

在他個人社交網站的帖文和相片，很多都與槍械有關，不少是他拿起手槍及刀拍照。

同學形容，他獨來獨往，他不時吹噓對槍械的認識，會拿自己手槍的相片給其他同學看，還指”喜歡開槍的感覺”，因為”開槍令人興奮”。

當局週四早上透露，Cruz於一年前通過背景審查，去年買入一枝AR-15步槍，後來在網上留言，指想用自己的步槍殺人。

槍擊案發生於週三下午，在佛州Broward縣Parkland市的Marjory Stoneman Douglas高中校園，接近下午放學時間，校園內傳出槍聲，校園陷入恐慌，學生爭相逃離，部份學生將自己反鎖在課室內，情況混亂。

報道指槍手Cruz戴著防毒面具，攜同AR-15自動步槍，連同多個彈匣到學校施襲。

當局已經確認了至少12名死者的身份，正通知死者家屬。

槍擊案死傷者的身份陸續曝光，當中除了不幸喪生的學生，還包括捨身救人的老師。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。