美國亞太公共事務聯盟大學生暑期實習計劃結束 學員分享體驗（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

由美國亞太公共事務聯盟(APAPA)舊金山分會舉辦的2017年大學生暑期實習計劃剛剛結束,而實習生在實習期間做了什麼?

Kevin Ho 是舊金山州立大學二年級學生,主修美國亞裔與政治,今年暑期參加了美國亞太公共事務聯盟舊金山分會主辦的為期兩至三個月的實習計劃,到加州眾議員邱信福辦公室做實習生。

Ho說:”我想了解幕後情況,怎樣製造政治氛圍,誰寫法案,誰是真正制訂公共政策的人,保障我們的生活成為最好的。”

Gill Licudo是Santa Cruz加大一年級學生,主修歷史及法律,她在加州參議員Scott Weiner辦公室實習。

Licudo說:”我學到很多與選民聯繫的途徑,不只是寫信或打電話,我也擴展了視野透過研究,特別是在可負擔房屋方面。”

美國亞太公共事務聯盟目前在全美有22個分會,每年共有超過50名實習畢業生,很多人實習後,都有機會到政府部門或議員辦公室繼續工作。

加州州府目前約有20名華裔擔任州府要職或是參眾議員,亞太公共事務聯盟創辦人及主席尹集成表示,希望透過這個教育平台,輔導華裔特別是年輕人將來成為各領域的領袖,包括政治領袖。

