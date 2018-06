By

牟利高等職業訓練學院Corinthian Colleges 3年前突然結束所有校舍運作,加州有多達數萬名學生受影響,其中不少學生在校方慫恿下,申請了私人學生貸款而無法償還,加州司法部週四宣布與貸款公司達成和解協議,免除受影響學生所有的貸款。

Corinthian Colleges屬下的職業訓練學院包括在灣區有多間分校的Heald College,校方3年前全線關閉。

加州司法部表示,為Corinthian學院學生提供貸款的私人貸款公司Balboa Student Loan Trust的追債手法有問題,司法部後來與該公司達成和解,學生將會收到貸款公司寄出的信,免除所有未曾償還的貸款,總數高達6,700萬元,估計舊金山灣區有7,000多名學生可免還貸款。

