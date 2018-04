Columbine高中血案19週年 全美多地學生抗議槍械暴力

By

【KTSF 張麗月報導】

趁著週五是科羅拉多州Columbine高中校園槍擊案19週年紀念的日子,全國各地的師生再次走出課室,以實際行動發聲抗議校園槍擊暴力,要求當局嚴格管制槍械。

Columbine高中校園槍擊案造成12名學生和一名教師死亡,19年過去,槍械管制似乎無改變,對於槍械暴力,學生表示已經忍無可忍,他們於是決定化悲憤為力量,實行再次走出課室抗議,繼續要求當局更嚴格管制槍枝。

示威學生高呼”不再沉默,停止槍械暴力”的口號,預計全國有超過2,500個”走出課室” 的抗議活動。

全國 “走出課室” 抗議運動的發起人是康涅狄格州16歲高中生Lane Murdock ,她說,槍擊案每天都要面對,因此要發聲抗議,正視槍械暴力的問題。

Murdock說:”自從我念高中以來,有Pulse、拉斯維加斯和MSD高中槍擊案,這些都是我們每天要面對。”

她們要求民選官員負責任地解決槍械暴力問題。

Murdock:”我不想再見到有年輕人死亡,因為決定不是他們作出。”

