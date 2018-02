阿拉米達農曆新年慶祝會 多間中小學校參與團結社區（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

東灣阿拉米達縣(Alameda)一班中小學生,週三舉行農曆新年慶祝會。

超過400名學生、家長、長者等週三早上在奧克蘭市(屋崙)Sacred Heart初中慶祝狗年,不論小朋友家裡有沒有慶祝農曆新年的傳統,都可以透過這個活動,了解一下農曆新年。

主辦人Irmina Sanchez說:”我們舉辦今次活動,是希望團結社區,讓小朋友學習不同文化,尤其在本縣的人,講超過80種語言。”

舞龍舞獅開場之後是功夫表演,除了中式傳統的慶節表演之外,今次活動亦包含了亞太裔社區其他文化的表演,包括這班韓裔長者帶來的韓國傳統舞蹈和歌唱表演。

之後登場的小朋友表演蒙古舞、然後還有太平洋島民的舞蹈,壓軸表演並非慶節活動,而是魔術表演,不過就哄得小朋友相當興奮,這名”助手”震驚到目瞪口呆。

這班學生來自東灣4間學校,包括Lincoln小學、 Emerson小學、Gomez小學 和Tennessee高中,今次是第13屆的農曆新年慶節會,由阿拉米達縣參議會、交通委員會以及亞裔社區聯會等共同贊助並舉辦。

