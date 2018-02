中半島小學組隊參加舊金山農曆新年大巡遊（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

舊金山農曆新年大巡遊本週六舉行,灣區許多學校都組隊參加,有學生每年都參加,今年即將小學畢業,將是最後一次參加大巡遊,感到依依不捨。

譚治芬、趙佩如、劉美穎,3位就讀College Park小學的5年級生,今年在農曆新年大巡遊站在隊伍最前頭打大鼓,今年他們就要小學畢業了,也是最後一次參加農曆新年大巡遊,他們已經參加巡遊多次,其中劉美穎已經參加4次。

劉美穎說:”我覺得我會更好更努力,然後可以表演的比較好。”

在練習中,學生們學會不同的中國樂器、舞蹈以及耍大旗。

小學生Cara McDonalds說:”我覺得這是很好經驗,我從來沒參加過,我想看是甚麼樣子。”

小學生田榮祖說:”我覺得打功夫很好玩,我可以跟同學一起練習。”

位於中半島聖馬刁市(San Mateo)的College Park中文沉浸小學,已經是第6年參加農曆新年大巡遊,負責籌畫的”中文學者之友會”是一個家長組織,每年都贊助大巡遊。

中文學者之友會王怡寧說:”我們有一個非常強的家長組織,全部都是家長義工把活動辦起來,透過這個活動,家長也變成非常好的朋友,大家對學校也有更多向心力。”

學生們都是利用午休時間練習,遊行當天更要很早到現場集合,這次College Park小學的隊伍排在大巡遊的後面,雖然會等很久,但是學生對於有機會出現在電視實況轉播,都十分期待和興奮。

參加6年的大巡遊終於獲得學區的肯定,也因此今年San Mateo Foster City學區總監將會跟學生一塊參加大巡遊。

